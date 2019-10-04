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ريال مدريد يُصدر بيانًا بشأن كورتوا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:41 م
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ريال مدريد يُصدر بيانًا بشأن كورتوا
كورتوا
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أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميًا حول الأخبار التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية عن إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وقال النادي الإسباني في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :"فيما يتعلق ببعض المعلومات حول لاعبنا كورتوا، يريد ريال مدريد أن يذكر أن لاعبنا لم يتم تشخيصه مطلقًا بانه يتعرض لحالة قلق ، وبالتالي ، فإن هذه المعلومات خاطئة تمامًا".

وأضاف :"تم تشخيص كورتوا وعلاجه من التهاب المعدة والأمعاء الحاد و أُصيب بالجفاف ، مما جعل من المستحيل إنهاءه للمباراة الثلاثاء الماضي ضد بروج".

وتابع :" اللاعب يستجيب حاليا بشكل إيجابي للعلاج".

وكان كورتوا قد خرج من مباراة ريال مدريد أمام كلوب بروج البلجيكي يوم الثلاثاء الماضي بين شوطي المباراة وحل أريولا بديلًا له.
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