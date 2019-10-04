سيارة تهريب تدهس عون حرس أثناء محاولة الفرار من المراقبة

أكدت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر أمنية، أن سيارة تهريب دهست عون حرس وطني بدورية مفترق بوزقام من ولاية القصرين، صباح اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2019.





وقد تسبّبت عملية دهس عون الحرس، في نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، وكان ذلك أثناء محاولة فرار سيارة التهريب من مراقبة الدورية.





وألقت وحدات الحرس الوطني القبض على المهرّب و جاري التحقيق معه، فيما أكدت مصادر طبية أن الوضع الصحي لعون الحرس مستقرّ و أن الكدمات التي تعرض لها لا تمثل خطورة.



