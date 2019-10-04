تكليف أشرف امام بتسيير أعمال رئاسة مجلس ادارة هيئة المطابع الاميرية
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:11 م
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أحمد الشيخ
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كلفت وزارة التجارة والصناعة، أشرف إمام عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بتسيير أعمال رئاسة مجلس ادارة الهيئة وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من ٥ اكتوبر الجارى .
وأصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتكليف أشرف امام عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية بتسيير أعمال رئاسة مجلس ادارة الهيئة وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من ٥ اكتوبر الجارى .
ويأتى تكليف امام أشرف امام عبدالسلام للمهندس عماد فوزى والذى انتهت مدة تكليفه كرئيس لمجلس ادارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية .
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