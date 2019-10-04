ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تكليف أشرف امام بتسيير أعمال رئاسة مجلس ادارة هيئة المطابع الاميرية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:11 م
Advertisements
تكليف أشرف امام بتسيير أعمال رئاسة مجلس ادارة هيئة المطابع الاميرية
أشرف إمام عبدالسلام
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements
كلفت وزارة التجارة والصناعة،  أشرف إمام عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بتسيير أعمال رئاسة مجلس ادارة الهيئة وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من ٥ اكتوبر الجارى .  

وأصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتكليف أشرف امام عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية بتسيير أعمال رئاسة مجلس ادارة الهيئة وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من ٥ اكتوبر الجارى .


ويأتى تكليف امام أشرف امام عبدالسلام للمهندس عماد فوزى والذى انتهت مدة تكليفه كرئيس لمجلس ادارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية .

 
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة التجارة والصناعة هيئة المطابع الاميرية مطابع الأميرية ٥ اكتوبر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status