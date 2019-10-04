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مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة أسوان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:58 م
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مران قوي للاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة أسوان
مران الاهلي
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علي نبوي
 
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أدى لاعبو الأهلي الغائبين عن مباراة أسوان تدريبات قوية صباح اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك في المران سبعة لاعبين هم : علي لطفي، أحمد طارق سليمان، سعد سمير، حسين السيد، صالح جمعة، محمد محمود، عمار حمدي.

وقاد شعيب شعيب محلل الأداء بالجهاز الفني مران اللاعبين الغائبين عن مباراة أسوان، والذي اشتمل على على فقرة بدنيه في الجيم وفقرة للتصويب على المرمى وانتهى بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان على ملعبه في ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري .

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.
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