ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبر سار للأهلي قبل مواجهة أسوان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:55 م
Advertisements
خبر سار للأهلي قبل مواجهة أسوان
مران الاهلي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
ينتظم الثنائي حسام عاشور ومحمد الشناوي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الجمعة والذي سيقام على ستاد أسوان استعدادًا لمواجهة أبناء الجنوب.


وكان عاشور قد غاب عن مران الأمس بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، فيما اكتفى الشناوي بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت الى أسوان صباح اليوم بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مران الاهلي حسام عاشور الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status