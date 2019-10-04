مواطن تركي يشعل النار في نفسه لعدم قدرته علي دفع إيجار منزله "فيديو"

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لمواطن تركي يقوم بإشعال النار في نفسه أمام مبنى إحدى محافظات تركيا، بسبب عدم قدرته على دفع إيجار منزله.



هذا وتمر تركيا بأوضاع اقتصادية صعبة، حيث تواجه تركيا انخفاض كبير في قيمة الليرة التركية، وارتفاع في معدل البطالة، حيث أعلن مجمع الإحصاء التركي إضافة مليون عاطل إلى سجل العاطلين بتركيا في 2019، فضلا ارتفاع معدل التضخم.



وأكد الخبراء أن تركيا ورئيسها يواجهون أزمة اقتصادية كبرى، وذلك بسبب سياسات أردوغان الخاطئة، حيث أنه ينشغل بدعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الدول، تاركا الوضع الداخلي في بلاده يسوء.



ويتوقع الخبراء أن تزداد الأوضاع صعوبة في تركيا الفترة المقبلة، خاصة وأن استمر أردوغان في نفس سياساته، فقد عزل مؤخرا عدد من رؤساء البلديات بعد أن تم انتخابهم من قبل الشعب التركي، حيث يبحث أردوغان عن بطولة زائفة، من خلال اختلاق المشكلات مع دول المختلفة حتى يسترد شعبيته، والتي انخفضت بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.



وامتد أثر الأزمة الاقتصادية إلى الوضع السياسي لتركيا، حيث وصل عدد العااطلين في تركيا إلى ما يزيد عن نحو 4 مليون عاطل.