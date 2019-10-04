ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التربية والتعليم" لـ"المدراس": الإبلاغ الفوري لـ"الحماية المدنية" حال الاشتباه بجسم غريب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:53 م
Advertisements
التربية والتعليم لـالمدراس: الإبلاغ الفوري لـالحماية المدنية حال الاشتباه بجسم غريب
وزير التربية والتعليم
Advertisements
طباعة
ريم محمود
 
Advertisements
عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا على جميع المديريات التعليمية تطالب من خلاله جميع المنشآت التعليمية والمدارس أنه في حالة العثور على أي جسم غريب والاشتباه عدم الاقتراب منه.

وأكدت الوزارة أنه لابد من الإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية للتعامل معه والتأكد من فاعليته من عدمه حرصًا على سلامة الطلاب.

وشددت الوزارة على تفعيل الاجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الصحة والقوات المسلحة وخاصة المنشآت التعليمية التي تقع بجوار المنشآت الشرطية والعسكرية مع التأكيد على تركيب كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينًا لها ضد اخطار السرقة وأعمال التخريب.

وشددت الوزارة أنه حال حدوث أي شيء يجب إبلاغ غرفة العمليات المركزية للمديرية أو الغرفة الخاصة بالوزارة على رقم الخط الساخن للأمن 19151 وكول سنتر الوزارة 19126.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: المدارس التربية والتعليم الاشتباه بجسم غريب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status