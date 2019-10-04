انتحار مبيض محارة تناول مادة كاوية بالشرقية

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استقبل مستشفي الزقازيق الجامعي، مبيض محارة أثر تناوله مادة كاوية، وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين معانته من مرض نفسي، وبالعرض علي النيابة صرحت بإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن.



تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الزقازيق الجامعي، بوصول " محمود ع م " مبيض محارة مقيم دائرة قسم ثاني الزقازيق، أثر تناوله مادة كاوية، وتوفي متأثرا بإصابته، وبسؤال أسرته تبين أنه يعاني من مرض نفسي وقام بتناول المادة الكاوية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5754 إداري قسم ثاني الزقازيق، وبالعرش علي النيابة صرحت بالدفن.



وأصيب 3 أشخاص بأعيرة نارية، بقرية "شبرا النخلة" التابعة لدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، علي يد أحد أبناء عمومتهم بسبب خلافات الجيرة، وتم نقلهم المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بأعيرة نارية، علي يد أحد أبناء عمومتهم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي.



وتبين من التحريات الأولية إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بأعيرة نارية، علي يد أحد أبناء عمومتهم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وجار ضبط أطراف المشاجرة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وفي سياق متصل سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية، على حريق بمزرعة دواجن بمنطقة "سيكم" دائرة مركز بلبيس بعد الدفع بـ 6 سيارات إطفاء.



وتبين من التحريات أن المزرعة علي مساحة 1000 متر ومكونة من 6 طوابق، وأنها كانت في مرحلة الإستعداد لوضع الدواجن بها، والتهمت النيران محتويات 5 طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، بعد الدفع بعدد 6 سيارات، وجار حصر التلفيات وانتداب فريق من المعمل الجينائي لبيان سبب الحريق.