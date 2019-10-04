هزاع البراري يفتتح مهرجان "المفرق للشعر العربي" بالأردن (صور)





إفتتح امين عام وزارة الثقافة الاردنية الروائي هزاع البراري، مهرجان "المفرق للشعر العربي"، في دورته الخامسة، وذلك بحضور سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في إمارة الشارقة، ومحمد القصير مدير الشؤون الثقافية، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، ومدير ثقافة المفرق وبيت الشعر فيصل السرحان، وبمشاركة العديد من الشعراء الأردنيين والعرب.





حيث بدأت فعاليات الدوةر الجديدة للمهرجان بعرض لفرقة "الحسين للموسيقى"، عقب ذلك ألقى "السرحان"، كلمة رحب فيها براعي الخفل والحضور قائلًا: "نحن سعداء جدا ونحن نطلق في هذا اليوم فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الخامسة لهذا العام في رجاب العاصمة عمان".









وأضاف: "لقد كانت مبادرة بيوت الشعر ولا تزال محطة من محطات الثقافة العربية وعلامة فارقة في تاريخ الشعر الفصيح واللغة العربية بجهد ورؤية ثاقبة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي اصبحت مظلة وارفة لأبناء العروبة وعشاق البيان، آملين ان تكون فعاليات هذه الدورة الخامسة تليق بالذائقة الشعرية الرفيعة مقدرين جهود وزارة الثقافة دعمها الدائم لبيت الشعر بالمفرق والذي سوف يستمر ببرامج ثقافية لمزيد من الابداع الشعري لنخبة الشعراء وحسهم المرهف بقضايا الامة والانسان وطموحاتها".





في حين ألقى الشعراء قصائدهم وهم عطاف جانم، زكريا الزغاميم، وعبد الله حمادة، ولؤي احمد، وأختتم الإفتتاح بحفل غنائي قدمت الفنانة ليندا حجازي مجموعة من اغانيها فيما أدار الأمسية الدكتور سالم الدهام.









هزاع البراري هو هزاع ضامن عبد العزيز البراري، كاتب وروائي أردني . مواليد 5/4/1971، حسبان /عمّان المؤهل العلمي : بكالوريوس علوم اجتماعية، الجامعة الأردنية يعمل أمينا عاما لوزارة الثقافة، وعمل سابقا مستشاراً لوزير الثقافة ومديراً لمديرية الدراسات و النشر، وزارة الثقافة عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين، الدورة السابقة عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. عضو مؤسس لفرقة طقوس المسرحية. عضو مؤسس جمعية حسبـان الثقافية.









حائز على جائزة عويدات اللبنانية لأفضل رواية في الوطن العربي لعام 2001 م . جائزة محمد تيمور المصرية لأفضل نص مسرحـي عربي 2004 جائزة أفضـل تأليف مسـرحي عـن مسـرحية ميشع يبقى حيــاً ، في الأردن لعام 2001 م . جائز الدولة التشجيعية في الآداب عن السيناريو للعام 2008م، صدرت بإرادة ملكية سامية. جائزة أبو القاسم الشابي التونسية لأفضل نص مسرحي عن نص قلادة الدم 2009م. جائزة مهرجان المسرح الأردني 2009م لأفضل نص مسرحي عن مسرحية ميشع يبقى حياً (فوز للمرة الثانية). بعض الجوائز المحلية الأخرى مثل جائزة رابطة الكتاب للرواية لغير الأعضاء عام 1995م . جائزة سمو الشيخ سلطان القاسمي عن الهيئة العربية للمسرح المركز الأول عن النص المسرحي " زمن اليباب " 2016 وهران بالجزائر



