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نجم ريال مدريد خارج مباراة غرناطة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:43 م
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نجم ريال مدريد خارج مباراة غرناطة
مران ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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لن يكون زين الدين زيدان قادرًا على استدعاء مارسيلو ضد غرناطة ، حيث عانى البرازيلي من انتكاسة للإصابة التي أبقته خارج أرضه منذ مباراة ليفانتي في 14 سبتمبر.

شارك مارسيلو في مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد نادي بروج يوم الثلاثاء ، ليحل محل المصاب ناتشو فرنانديز في الشوط الثاني ، لكنه اضطر إلى التغيب عن التدريب يوم الجمعة لأنه أعاد تنشيط إصابات الرقبة التي عانى منها في الفوز على ليفانتي.

تم تشخيص إصابة الظهير الأيسر على أنها مشكلة "عنق الرحم بعد الصدمة" ورأيته يغيب عن المباريات ضد باريس سان جرمان وإشبيلية وأوساسونا وأتلتيكو مدريد.

بالنظر إلى الإصابات التي لحقت بفيرلاند مندي وناتشو فرنانديز ، سيتعين على زيدان أن يخترع الظهير الأيسر لمباراة ضد غرناطة.
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