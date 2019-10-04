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خلال 10 أيام.. ضبط 105 متهمين باستخدام "الفيسبوك" في السب والابتزاز والنصب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:43 م
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خلال 10 أيام.. ضبط 105 متهمين باستخدام الفيسبوك في السب والابتزاز والنصب
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال 10 أيام عن ضبط (105) قضايا (تهديد وابتزاز - سب وقذف وتشهير- ملكية فكرية- اختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكتروني-ترويج لتجارة عملات لبيع أدوية مستوردة وأعضاء بشرية – أعمال سحر وشعوزة- سرقة حسابات إلكترونية- انتحال صفة) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي عدد (105) صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد (105) متهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.
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