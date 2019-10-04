توفير مواصلات مجانية لزوار معرض "تراثنا" للمنتجات اليدوية

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توفير خطوط مواصلات مجانية لنقل الزائرين لمعرض "تراثنا" المقام بقاعة مصر الدولية للمعارض بمحور المشير في التجمع الخامس.





ويعقد معرض "تراثنا" في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر بهدف التعرف على منتجات الفنون التراثية اليدوية الراقية، وعرض المنتجات الفاخرة التي تميز مختلف محافظات مصر بأسعار مخفضة.





وأكد الجهاز،أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير خطوط مواصلات مجانية لنقل زائرين المعرض في الذهاب والعودة، وذلك من خلال خطوط سير تبدأ من ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير إلي مركز مصر للمعارض الدولية، ومن ميدان الحجاز مرورا بميدان سفير وصلاح الدين وتريامف، ومن أمام محطة مترو أرض المعارض بصلاح سالم، ومن ميدان الجيزة وحتى المعرض، وذلك خلال أيام 3 و 4 و 5 أكتوبر في المواعيد التالية: 10.30 ص /12.30 ظ / 2.30 م/ 4.30 م/ 6.30 م، مشيرا إلي أن يوم الافتتاح سيشهد استعراضات من الفنون الشعبية لفرقة رضا، تبدأ من الساعة السابعة مساء.





ومعرض تراثنا يتيح كافة المنتجات التراثية المصرية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، ومنها (الكليم اليدوي – التللى – مفروشات أخميم – إكسسوار حريمي – منتجات نحاسية – منتجات زجاجية – منتجات التطريز على القماش - تابلوهات – خيامية – صدف – وحدات إضاءة – سجاد يدوى – خزف – مفروشات – جلود – صواني وتحف خشبية – منتجات سيناء – خوص).





ويقيم جهاز تنمية المشروعات هذه المعارض المتخصصة فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة، التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية النادرة وعرض منتجاتها الفاخرة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وكذلك تشجيع الشباب علي تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.