باحث اقتصادي يكشف السبب الرئيسي لخفض سعر البنزين

Advertisements

قال الدكتور محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون منذ الأمس خبر انخفاض سعر البنزين على أنه له أبعاد سياسية بعد الدعوات الإخوانية للتظاهر وليس علمية، وهذا ليس صحيح على الإطلاق، موضحًا أن مصر دولة مستوردة للنفط، وتستورد نحو 30% من احتياجها من الخارج، وسعر البنزين في مصر يتأثر بالسعر العالمي، مشددًا على أن أهم العوامل المؤثرة في سعر البنزين، هو سعر براميل النفط عالميًا، وسعر صرف العملة التي نستورد بها.



وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن خام البرينت شهد انخفاض في أسعاره خلال الفترة الماضية، أخذًا في الاعتبار الهجوم على منشآت النفط السعودية التابعة لشركة أرامكو، والتحرش بسفن نقل النفط في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفترة الماضية، والتي كان لها تأثير على انخفاض سعر براميل النفط.



وتابع الباحث الاقتصادي، أنه منذ بداية عام 2019 تحسن أمام الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي 9%، حيث وصل سعر الدولار حاليًا لنحو 16.30 جنيه، ونتيجه انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع سعر النفط عالميًا، كان لا بد من انخفاض أسعار البنزين محليًا، وهذا أمر طبيعي ليس له أي أبعاد سياسة، وإنما له علاقة بالأسعار العالمية، وأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن قرار خفض أسعار البنزين له دلالة قوية؛ أنه لأول مرة يكون في مصر لجنة تسعير تلقائي للبنزين، وهذا يوم هام في تاريخ الاقتصاد المصري.

