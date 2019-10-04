خلال 24 ساعة.. ضبط 1207 قضية تموينية متنوعة



جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات : ضبط (1207) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:



ضبط مالك مخزن لتجار الأسماك "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة) لحيازته (6) أطنان أسماك مملحة بوري، بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، استعدادًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



ضبط مالك مخزن لتجار الأسماك "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (2) طن أسماك مملحة، بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، إستعدادًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



ضبط مالكة مخبز بلدي بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى (31،150 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعه في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز محققة من جراء ذلك أرباح غير مشروعة في استيلائها على أموال الدولة المخصصة للدعم.



ضبط مسئول مصنع لإنتاج مستلزمات الأدوات الصحية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (16،050 طن حبيبات بلاستيك – بلاستيك سابق الإستخدام "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر، وعدد 71067 قطعة "منتج نهائي" لمستلزمات الأدوات الصحية).



ضبط مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (5،900 طن مستلزمات إنتاج لمستحضرات تجميل وزيوت عطرية غير صالحة للاستخدام الآدمي مجهولة المصدر – 1500 عبوة "كريمات" منتج نهائى بدون أية بيانات غير مسجلة بوزارة الصحة).



ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة زفتى (بمحافظة الغربية) لحيازته (10،500 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني لانتهاء تاريخ الصلاحية) طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج المعسل بدائرة قسم شرطة الخليفة (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 6،862 طن مستلزمات إنتاج "تبغ خام – عسل أسود – ملح ليمون – جلسرين" مجهولة المصدر، عدد 1320 عبوة "معسل منتج نهائي" مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة بدون أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: