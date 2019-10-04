محافظ المنيا يهنئ السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين من لنصر أكتوبر





وجاء في البرقية:



"يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي محافظة المنيا، أن أبعث لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة ذكري نصر أكتوبر المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلي مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والرقي، راجيا الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، ويسدد على طريق الخير خطاكم".





كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، ووزير الداخلية، ووزير الإنتاج الحربى، ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس النواب، وعدد من القيادات العسكرية بهذه المناسبة الغالية.



وأكد المحافظ أن ذكرى نصر السادس من أكتوبر سوف تظل أروع ملاحم البطولة والفداء، لتكون وبحق مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.



تحتفل محافظة المنيا الأحد القادم، بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري ومديريات الشباب والرياضة والثقافة، لخلق يوم احتفالي ممزوج بروعة النصر وحب الوطن.

وسيقوم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وزيارة منطقة تجنيد وتعبئة المنيا لتقديم التهنئة لكافة ضباط وجنود المنطقة.



وعقد المحافظ اجتماعا لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاحتفال في هذه المناسبة الغالية على نفوس الجميع، حيث اعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأهالي المنيا، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء على كافة ربوع مصر، وأن يوفق القادة والمسئولين لما فيه مصلحة البلاد والعباد ولما يحبه ويرضاه.



ويضم برنامج الاحتفال تنظيم احتفالية كبري على المسرح الروماني بكورنيش النيل، تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انتصار العزة والكرامة والشرف بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وبحضور عدد كبير من الشباب والأهالي.



من جانبه، قال مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن الاحتفالية ستضم عددا من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة لقصر ثقافة المنيا، منها فنون شعبية "طلائع" واوبريت النصر، وكورال الأطفال بقيادة "عصام الشاذلي"، مجموعة من الاغانى الوطنية، عرض فيلم تسجيلي " أيام لا تنسى"، وفقرة للفنان محمد صلاح.

أرسل اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين من نصر السادس من أكتوبر.