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جوارديولا مهدد بعقوبة من الإتحاد الإنجليزي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
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جوارديولا مهدد بعقوبة من الإتحاد الإنجليزي
جوارديولا
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الفجر الرياضي
 
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اتُهم بيرناردو سيلفا رسميًا بسلوك غير لائق من قِبل الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء بعد أن وجه اعلان عنصريًا إلى بنجامين مندي وبيب جوارديولا مهدد بالعقوبة أيضًا.

ودافع جوارديولا عن البرتغاليين بعد ذلك ، لكن اللاعب ما زال بإمكانه فرض ايقاف 6 مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز.


وقال جوارديولا: "برناردو هو واحد من أكثر الناس جاذبيةً الذين قابلتهم فهو يتحدث أربع أو خمس لغات وهذه هي أفضل طريقة لفهم عقله المنفتح، مندي هو أحد أفضل أصدقائه ، فهو مثل أخيه، فالصورة لا تشير إلى لون بشرته".

"لقد التقط صورة لبنيامين عندما كان صغيرا وكانت متشابهة جدا،الآن ، يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كلمات المدرب وقد يواجه أيضًا إجراءات تأديبية".
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