وزير الثقافة بعد مشاهدة عرض "المتفائل": "عمل يدعو للتمسك بالقيم السامية" (صور)





حرصت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، على مشاهدة العرض المسرحى "المتفائل"، إعداد وإخراج إسلام إمام، وذلك بالمسرح القومى، وبحضور كل من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة ، لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة ، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، احمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح وعدد من الفنانين والنقاد .





وبعد انتهاء العرض، أكدت "عبد الدايم"، على أن الصحوة التى يمر بها فن المسرح حاليا تعد مردودا لتطور وعى المجتمع المصرى باعتبار ابو الفنون على مر التاريخ يمثل وسيلة فاعلة لبناء الانسان واحد اساليب التعبير عن المشاعر ، واشادت بالعرض واداء نجومه وقالت انه يحمل رسائل تدعو للتمسك بالقيم السامية وتحث على الاصرار لتحقيق الطموحات واجتياز التحديات من خلال الثقة فى قدرات الذات .





وعرض "المتافئل"، مستلهم من رواية كانديد للكاتب الفرنسى الشهير فولتير، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، شارك فى البطولة احمد صيام ، يوسف إسماعيل ، سوسن ربيع ، تامر الكاشف ، احمد زكريا ، مصطفى سامى ، أمجد الحجار ، آيات مجدى ، طارق راغب ، احمد سمير ، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على ، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل ، أزياء نعيمة عجمى .





يذكر أن رواية كانديد كتبها فولتير عام 1759 وتعد احد اشهر اعماله وتحمل طابعاً فلسفياً خيالياً ، حيث تدور أحداثها خلال القرن الثامن عشر فى فرنسا حول شاب ينشا فى بلاط خاله الامير الذى يكلف احد الحكماء بتعليمه ، ثم يقع فى غرام ابنة خاله الذى يرفض زواجهما ويقوم بطرده من القصر ليتعرض للكثير من الازمات التى نتجت عن حسن النية والثقة المطلقة فى الاخرين لكنه ينجح فى التغلب عليها انطلاقا من الايمان بالمبادئ النبيلة .



