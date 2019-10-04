بورصة طوكيو تتعافى من التراجع الحاد بنهاية التعاملات اليوم الجمعة

اغلقت بورصة طوكيو على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة .





وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة إلى 21410.20 نقطة، ليقلص من الخسائر الأسبوعية ليهبط بنحو 2.1 بالمئة.





وصعج المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1572.90 نقطة لكنه اختتم الأسبوع منخفضا اثنين بالمئة.





وتعرضت أسهم الشركات المالية لضغوط، مع تسجيل قطاعي البنوك والتأمين لأداء من بين الأسوأ في السوق، لينخفض مؤشرا القطاعين 0.9 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.





ويضغط انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على هوامش الإقراض ودخل الفائدة للبنوك إذ أن البنوك وشركات التأمين اليابانية عززت استثماراتها في الولايات المتحدة في السنوات الماضية.









وقفزت أسهم الشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية المرتبطة بأبل بعد أن ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية نقلا عن مصادر أن أبل أبلغت مورديها بزيادة إنتاجهم من أحدث هواتفها آيفون 11 بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة.





وارتفع سهم موراتا للتصنيع 1.9 بالمئة وزاد سهم ألبس ألبين 1.3 بالمئة وزاد سهم مينيبيا ميتسوي 2.7 بالمئة.



