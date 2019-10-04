سقوط تشكيل عصابي لسرقته المواد البترولية من أنابيب شركة بترول ببني سويف

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بني سويف، قيام بعض الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط الغاز التابعة لإحدى شركات البترول، من خلال تركيب محبس على خط الأنابيب المار بقطعة أرض زراعية بحوض البركة قرية أبويط بدائرة المركز.





وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز، لمكان البلاغ، وتم ضبط كل من: (مالك الأرض الزراعية وبحوزته "فرد خرطوش - طلقات من ذات العيار"، عاطل، مقيم الزاوية الحمراء بالقاهرة سبق اتهامه في 8 قضايا "سرقة مواد بترولية - ضرب")، وكذا تم ضبط سيارة نصف نقل تابعة لإحدى شركات الصناعات الغذائية ومُبلغ بسرقتها بمديرية أمن القليوبية، وتبين أن لوحاتها المعدنية خاصة بسيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها.



