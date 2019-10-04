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ميسي هو منقذ برشلونة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
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ميسي هو منقذ برشلونة
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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عاد ليونيل ميسي إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة بعد انتكاسين من الإصابات ، ومكّن البلوجرانا على الفور من الوصول إلى مستوى آخر.

قلب فريق إرنستو فالفيردي العجز 1-0 ليهزم إنتر 2-1 يوم الأربعاء ، مع مساهمة الأرجنتيني مرة أخرى وإليك النقاط الخمس الرئيسية التي برزت عند عودته:

1) برشلونة في حاجة إليه البلوجرانا هي فريق مختلف للغاية دون ميسي في الملعب على الرغم من أنه غير لائق تمامًا وقد يصارع للعب 90 دقيقة كاملة ، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يمكنه تغيير اللعبة في غضون ثوانٍ.

2) المعارضون يشعرون بالخوف من تغيير خصومهم من برشلونة أسلوبهم التكتيكي بالكامل بدونه على أرض الملعب ، فجأة أصبحوا أكثر استعدادًا للهجوم ضد الكاتالونيين ، وكان ذلك واضحًا في هزيمتهما خارج أرضه أمام أتلتيكو كلوب وغرناطة.

3) وجوده مخيف: لم يستطع ستيفان دي فريج وروبرتو جاليارديني ودييجو جودن وكوادوو أسامواه أن يتجاوبوا مع تقدم برشلونة 2-0 ، حيث تلقى ميسي الكرة بين منطقتهم ووسط الملعب قبل أن يتخطاها ويساعد لويس سواريز.

4) إنه يقدم الهدوء والثقة - من تخويف المعارضة - ميسي يجلب الهدوء والثقة لزملائه ، وكذلك لمشجعي برشلونة ، عندما يتخطى الملعب.

5) لا تهتم بالإحصائيات في 201 دقيقة لعبها حتى الآن هذا الموسم ، لم يسجل ميسي هدفًا واحدًا. قد يضطر كابتن برشلونة إلى التركيز على استعادة شكله ولياقته ، بدلاً من تحسين شخصياته في تسجيل الأهداف.
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