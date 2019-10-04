اسعار الأسماك اليوم الجمعة 4-10-2019

شهدت اسعار الأسماك اليوم فى سوق العبور حالة من الاستقرار ليصبح سعر الاسماك فى مصر كالتالي:





اسعار الأسماك اليوم

يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 24 إلي 30 جنيهًا

سعر فيليه البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيهًا

سعر قشر البياض ما بين 50 إلي 64 جنيهًا

قشر البياض فيليه 160 جنيهًا

سعر سمك البياض 50 جنيهًا

البلطي الأسواني 35 جنيهًا

الماكريل 35 و 40 جنيهًا

الوقار ما بين 40 إلي 70 جنيهًا

سمك المكرونة 60 جنيهًا

السبيط ما بين 135 و180 جنيهًا

الجمبري ما بين 115 إلي 300 جنيه

لجمبري المجمد 165 جنيها

الكابوريا ما بين 40 إلي 100 جنيه

القراميط 20 جنيها

البوري الممتاز ما بين 32 إلى 45 جنيها

سمك كاليماري ما بين 90 إلى 180 جنيه

السردين المجمد ما بين 15 إلى 25 جنيها

سمك البربون المجمد ما بين 22 إلى 28 جنيها



