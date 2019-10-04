مصر تشارك في "حماية التراث الطبيعي" بعرض تجربتها في إنقاذ موقع أبو مينا

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شاركت مصر في المؤتمر الدولي لحماية التراث الثقافي والطبيعي المهدد الذي حضره الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار ممثلًا عنها فى بمدينة بوخارست برومانيا.



وخلال مشاركته عرض رئيس القطاع جهود الحكومة المصرية لإنقاذ موقع أبو مينا وتصحيح أوضاعه، لرفعه عن قائمة التراث العالمي المهدد، والمشاكل التي تواجه الموقع والدراسات التي تضمنت الحلول التي وضعت والجار تنفيذها لحماية الموقع الذي تبلغ مساحته 4200000 متر مربع.



وجاءت مشاركة مصر في المؤتمر ضمن 20 دولة هي أرمينيا، أذربيجان ، أستراليا، بلجيكا، شيلي، ساحل العاج، الدنمارك، مصر، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا ، كينيا، ليتوانيا ، ناميبيا، نيجيريا، رومانيا، صربيا، الولايات المتحدة الامريكية، أوزبكستان ،رومانيا، بالإضافة إلى خبراء منظمة اليونسكو.



وأوضح مصطفى كيفية تضافر جهود وزارات الآثار والزراعة والري والتنمية المحلية وأساتذة الجامعات والكنيسة المصرية لإنقاذ الموقع، وأوضح أنه بنهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من المشروع الجاري لتخفيض المياه السطحية وتحت السطحية، مع تثبيت المياه الجوفية بالموقع.