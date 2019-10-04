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الأهلي يصل أسوان ويخوض مرانه عصر اليوم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
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الأهلي يصل أسوان ويخوض مرانه عصر اليوم
وصول الاهلي
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علي نبوي
 
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وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أسوان استعدادًا لمواجهة أبناء الجنوب غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الثالية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد غادر مطار القاهرة صباح اليوم متجهًا إلى أسوان حيث قرر الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر خوض الفريق المران الأخير على ملعب أسوان.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس على ستاد مختار التتش عقب مواجهة الإنتاج الحربي التي أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أول مباراتين بالدوري المصري بالفوز على سموحة بهدف نظيف، واكتساح الإنتاج بأربعة أهداف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان عصر غدٍ السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
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