أبرزها "اكتشاف مجوهرات أثرية يعود بعضها إلى مصر في إندونيسيا".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها رئيس الوزراء يوجه بإنشاء حي "الطالبية" في محافظة الجيزة، واكتشاف مجوهرات أثرية يعود بعضها إلى مصر فى إندونيسيا.





سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.





وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.





وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.





مصطفى مدبولى يٌصدر قراراً بإنشاء "حى الطالبية" بمحافظة الجيزة

وفي الداخل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء حى جديد بمحافظة الجيزة باسم "حى الطالبية"، فصلاً عن حى العمرانية، ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة الطالبية.





وينص ذات القرار على تعديل نطاق حى العمرانية، ليكون الحدود الإدارية لقسم شرطة العمرانية.





اكتشاف مجوهرات أثرية يعود بعضها إلى مصر فى إندونيسيا

وعثر سكان مقاطعة أوجان كومرينج إيلير جنوب سومطرة بإندونيسيا على مقتنيات أثرية من الذهب والمجوهرات يعود بعضها إلى مصر من قرون مضت.





ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست"، على الإنترنت عن خبيرة الآثار ريتنو بوروانتى من مركز جنوب سومطرة للآثار "اكتشف الأهالى هذه الكنوز على الأرض والمستنقعات التى جرفتها الحرائق فى مناطق مختلفة بالمقاطعة والتى يعتقد أنها كانت مركزا تجاريا فى عصر مملكة سريفيجايا حتى ظهور سلطنة باليمبانج فى القرن 12 ، ومن بين الذهب والمجوهرات التى عثروا عليها عقد أثرى يسمى عين القط".





وأضافت: "استنادا على تحليلنا، فإن هذه المجوهرات المكتشفة صنعت فى مصر ودول منطقة المحيط الهادئ - الهندي"، لافتة إلى أن الأثريين رغم ذلك واجهوا صعوبات فى محاولتهم إجراء بحث كامل عن المقتنيات القديمة المكتشفة لأن بعض السكان احتفظوا بالمجوهرات المكتشفة دون إبلاغ السلطات عنها.





نائب رئيس مالاوى يشيد بإنجازات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

كما أشاد "ايفرتون تشيمولرنجى" نائب رئيس مالاوى بما تم حققته الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى من إنجازات وخاصةً تعزيز التكامل الإقليمى بدخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، فضلاً عن جهود حفظ الأمن والاستقرار فى القارة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير حسن شوقى، سفير مصر لدى مالاوى مع "تشيمولرنجى" والذى تم خلاله بحث مسار العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، والتطورات التى تشهدها حالياً فى كافة المجالات.





وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن المسئول المالاوى أعرب عن ثقة بلاده فى الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وأكد تطلُع مالاوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مُقدماً الشكر لمصر على تقديمها شحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية خلال شهر مايو 2019.





كما أثنى على دور القيادة المصرية فى تأمين مساعدات من الاتحاد الأفريقى للدول الثلاث المتضررة من إعصار "إيداي"، معرباً عن امتنانه لما تقدّمه مصر من منح جامعية ودورات تدريبية لبناء قدرات الكوادر المالاوية ولدعم الجهود التنموية فى بلاده.





من جانبه، أعرب السفير شوقى عن اهتمام مصر بالارتقاء بالعلاقات مع مالاوي، خاصةً فى مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتصنيع الزراعى والاتصالات، فضلاً عن مجال مكافحة الإرهاب.





رغم مأزق الجنسية.. زعيم المعارضة الكندية يواصل حملته الانتخابية

أما خارجياً، فقد واصل زعيم المعارضة الكندية أندرو شير حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتى دعا إليها رئيس الوزراء جاستن ترودو، حيث التقى بمؤيديه فى هاليفاكس.





ويواجه شير انتقادات حادة فى البلاد بسبب حمله جنسية مزدوجة الأمريكية بجانب الكندية، فى الوقت الذى يسعى فيه للفوز بالانتخابات القادمة وتولى رئاسة الوزراء.





ويقول متحدث باسم شير إنه الآن بصدد التخلى عن تلك الجنسية، لكن حتى الآن، لم يرد أى تأكيد من الولايات المتحدة بأنه تم التخلى عنها.





ووالد شير أمريكي، وحصل شير وشقيقاته على جوازات سفرهم الأمريكية كأطفال. وبحسب ما ورد ترك جواز سفره الأمريكي نافذا وحاول التخلي عنه قبل إسقاط أمر الانتخابات.



