زيدان يواجه أزمة مع ريال مدريد

يعتبر التوازن هو الكلمة الأساسية لأي فريق يرغب في السيطرة على المنافسة ، كما فعل ريال مدريد لمدة ثلاث سنوات متتالية في طريقه إلى ثلاث بطولات متتالية في دوري أبطال أوروبا.





على الرغم من ذلك ، فقد المرينجي لمسة سحرية في الموسم الماضي ، ولم يسترد شكله في أوروبا منذ ذلك الحين ، ولم يتمكن من إيجاد الاستمرارية في ألعابه ، على الرغم من عودة زين الدين زيدان.





كان الفرنسي هو المهندس المعماري للفريق الذي أذهل القارة لمدة ثلاث سنوات متتالية ، لكنه لم يجعل فريقه يعمل بشكل جيد في دوري الأبطال أو دوري أبطال أوروبا.





حقق فريق زيدان ستة انتصارات وستة تعادلات وأربع هزائم منذ بداية الموسم السابق ، حيث فاز ريال مدريد بمباريات متتالية مرتين فقط ، أمام فناربخشة وسالزبورغ قبل بداية الموسم ، ومع إشبيلية وأوساسونا مؤخرا.





سيطر المرينجي على واحدة من هذه المباريات الـ16: فوزه 3-1 على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس لم يكافح مدريد في فوزه على فناربخشه (5-1) وأوساسونا (2-0) ، لكنهم لم يضعوا هذه المباريات في المقدمة منذ البداية.





سجل ماريانو دياز الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 79 ضد الأتراك ، في حين أعطاهم رودريجو غوز التقدم بهدفين في الدقيقة 20 ليحرزوا الباسك.





عانوا في انتصارين آخرين في إشبيلية وموطن ليفانتي ، حتى اللحظة الأخيرة ، ولا يبدو أن زيدان قادر على إيجاد الصيغة لتحقيق الاتساق للفريق بعد الهزيمة 3-0 أمام باريس سان جيرمان ، جمع كل اللاعبين معًا واستعاد الفريق ثقتهم ، كما ظهر في مبارياتهم الثلاث التالية.





يفتقر ريال مدريد إلى العديد من تهديدات الأهداف الثابتة والتوازن على أرض الملعب ، حيث يؤثر هذان العاملان على كل من أدائهما والمنتج النهائي.