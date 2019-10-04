مجموعة Mbc تُحذر نجوم الفن من منتحلي صفة قناتها الجديدة وتتوعد بالملاحقة القانونية
أصدرت مجموعة قنوات MBC، بيانًا شديد اللهجة تُحد فيه العديد من نجوم الفن في الوطن العربي من إحدى منتحلي صفة قناتها الجديدة Mbc5 وهي القناة الجديدة التي أطلقتها مجموعة قنوات MBC، مؤخرا لبلدان المغرب العربي، وهم من أسمتهم "جهات مجهولة".
وشددًت مجموعة قنوات MBC، في البيان الذي نُشر على الحساب الرسمي للمجموعة على موقع "إنستغرام" بأن هذه الجهات تعمل على إرسال دعوات للفنانين بحضور حفل فني ضخم يقام في المغرب خلال أكتوبر الجاري، نافيًة ذلك إجمالًا وتفصيلًا وأن هذا عارٍ تمامًا عن الصحة.
وتوعدت مجموعة قنوات MBC، بملاحقة من أسمتهم "جهات مجهولة" بالقانون لأنهم مجهولي الهوية سواء بشأن القناة الجديدة أو ما سواها من العلامات التجارية المسجّلة أصولًا والتابعة لمجموعة MBC.
وجاء في البيان: "إلى من يهمّه الأمر، هناك جهة تنتحل صفة قناة MBC5 الفضائية الجديدة التي أطلقتها (مجموعة MBC) لبلدان المغرب العربي، وتقوم بتوجيه دعوات إلى عدد من الفنانين في العالم العربي للمشاركة في حفل إطلاق مفترض ومزعوم للقناة في المغرب خلال شهر أكتوبر الحالي.
ونوّه البيان: "كما تُطلق تلك الجهات حسابات وهمية على شبكات التواصل، تنتحل صفة MBC5‘‘ مضيفًة: ’’يهم قناة MBC5 أن توضح بأنه ليس ثمة حفل مُقرر للقناة، خصوصًا بعد المؤتمر الصحفي الذي كان أقيم للغاية في 15 سبتمبر الماضي، وحضره حشد من الضيوف من بلاد المغرب".
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@mbc5tv . إلى من يهمّه الأمر هناك جهة تنتحل صفة قناة MBC5 الفضائية الجديدة التي أطلقتها "مجموعة MBC" لبلدان المغرب العربي، وتقوم بتوجيه دعوات إلى عدد من الفنانين في العالم العربي للمشاركة في حفل إطلاق مفترض ومزعوم للقناة في المغرب خلال شهر أكتوبر الحالي. كما تُطلق تلك الجهات حسابات وهمية على شبكات التواصل، تنتحل صفة MBC5. يهم قناة MBC5 أن توضح بأنه ليس ثمة حفل مُقرر للقناة، خصوصاً بعد المؤتمر الصحفي الذي كان أقيم للغاية في 15 سبتمبر الماضي، وحضره حشد من الضيوف من بلاد المغرب. وفي حال إقامة أي فعالية أو حفل جديد مستقبلاً، فإن التواصل مع المدعوين - الضيوف يتم رسمياً عبر المكتب الإعلامي للمجموعة (MBC Press Office)، وفريق "العلاقات العامة" (PR) فيها، وليس عبر وسطاء، أو أطراف غير مباشرة، أو عبر من ينتحل صفة موظف أو أكثر في MBC ويدعو الضيوف عبر رسائل الـ WhatsApp! كما أن الحسابات الرسمية لـ MBC5 على مختلف شبكات التواصل هي بأغلبيتها موثقة أو قيد التوثيق حالياً. في كل الأحوال، يُمكن دائماً لمن وصلته مثل تلك الاتصالات أو الدعوات المشبوهة، ولمن طُلب منه إرسال صور عن جواز سفره أو مستندات شخصية أُخرى، التحقّق بنفسه من هوية الجهة الداعية ومدى صحّتها ومهنيتها، قبل إرسال أي مستند، وذلك عبر التواصل المباشر مع فريق "العلاقات العامة" في "مجموعة MBC". في كل الأزمنة والأوقات، تُحذّر "مجموعة MBC" كل من يثبت تورّطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بانتحال صفة MBC5 - وسواها من العلامات التجارية المسجّلة أصولاً والتابعة لـ "مجموعة MBC" - تحت طائلة الملاحقة القانونية في المغرب وغيره من البلدان المعنية. كما تحتفظ المجموعة بحقوقها كاملة. -انتهى- @mbcgrouppr
واستطرد بيان المجموعة: "وفي حال إقامة أي فعالية أو حفل جديد مستقبلًا، فإن التواصل مع المدعوين - الضيوف يتم رسميًا عبر المكتب الإعلامي للمجموعة (MBC Press Office)، وفريق العلاقات العامة (PR) فيها، وليس عبر وسطاء، أو أطراف غير مباشرة، أو عبر من ينتحل صفة موظف أو أكثر في MBC ويدعو الضيوف عبر رسائل الـ WhatsApp! كما أن الحسابات الرسمية لـ MBC5 على مختلف شبكات التواصل هي بأغلبيتها موثقة أو قيد التوثيق حاليًا".
وأردف البيان: "في كل الأحوال، يُمكن دائماً لمن وصلته مثل تلك الاتصالات أو الدعوات المشبوهة ولمن طُلب منه إرسال صور عن جواز سفره أو مستندات شخصية أُخرى، التحقّق بنفسه من هوية الجهة الداعية ومدى صحّتها ومهنيتها، قبل إرسال أي مستند، وذلك عبر التواصل المباشر مع فريق العلاقات العامة في مجموعة MBC".
واختتم البيان بالقول: "في كل الأزمنة والأوقات، تُحذّر مجموعة MBC كل من يثبت تورّطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بانتحال صفة MBC5 وسواها من العلامات التجارية المسجّلة أصولاً والتابعة لـ مجموعة MBC تحت طائلة الملاحقة القانونية في المغرب وغيره من البلدان المعنية. كما تحتفظ المجموعة بحقوقها كاملة".
يُذكر أن بيانًا إعلاميًا أصدرته مجموعة MBC في منتصف سبتمبر الماضي قد تناول خطة البرامج التي تنوي مجموعة MBC عرضها على قناتها الجديدة، مؤكدًا أن شبكة البرامج التصاعدية الأولى تتنوّع وفقًا لركيزتها مع إنتاجات مغاربية وعربية، على أن يتم الكشف عن المزيد من الأعمال والإنتاجات في المرحلة اللاحقة.
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