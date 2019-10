مجموعة Mbc تُحذر نجوم الفن من منتحلي صفة قناتها الجديدة وتتوعد بالملاحقة القانونية

View this post on Instagram

@mbc5tv . إلى من يهمّه الأمر هناك جهة تنتحل صفة قناة MBC5 الفضائية الجديدة التي أطلقتها "مجموعة MBC" لبلدان المغرب العربي، وتقوم بتوجيه دعوات إلى عدد من الفنانين في العالم العربي للمشاركة في حفل إطلاق مفترض ومزعوم للقناة في المغرب خلال شهر أكتوبر الحالي. كما تُطلق تلك الجهات حسابات وهمية على شبكات التواصل، تنتحل صفة MBC5. يهم قناة MBC5 أن توضح بأنه ليس ثمة حفل مُقرر للقناة، خصوصاً بعد المؤتمر الصحفي الذي كان أقيم للغاية في 15 سبتمبر الماضي، وحضره حشد من الضيوف من بلاد المغرب. وفي حال إقامة أي فعالية أو حفل جديد مستقبلاً، فإن التواصل مع المدعوين - الضيوف يتم رسمياً عبر المكتب الإعلامي للمجموعة (MBC Press Office)، وفريق "العلاقات العامة" (PR) فيها، وليس عبر وسطاء، أو أطراف غير مباشرة، أو عبر من ينتحل صفة موظف أو أكثر في MBC ويدعو الضيوف عبر رسائل الـ WhatsApp! كما أن الحسابات الرسمية لـ MBC5 على مختلف شبكات التواصل هي بأغلبيتها موثقة أو قيد التوثيق حالياً. في كل الأحوال، يُمكن دائماً لمن وصلته مثل تلك الاتصالات أو الدعوات المشبوهة، ولمن طُلب منه إرسال صور عن جواز سفره أو مستندات شخصية أُخرى، التحقّق بنفسه من هوية الجهة الداعية ومدى صحّتها ومهنيتها، قبل إرسال أي مستند، وذلك عبر التواصل المباشر مع فريق "العلاقات العامة" في "مجموعة MBC". في كل الأزمنة والأوقات، تُحذّر "مجموعة MBC" كل من يثبت تورّطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بانتحال صفة MBC5 - وسواها من العلامات التجارية المسجّلة أصولاً والتابعة لـ "مجموعة MBC" - تحت طائلة الملاحقة القانونية في المغرب وغيره من البلدان المعنية. كما تحتفظ المجموعة بحقوقها كاملة. -انتهى- @mbcgrouppr