مجموعة Mbc تُحذر نجوم الفن من منتحلي صفة قناتها الجديدة وتتوعد بالملاحقة القانونية

أصدرت مجموعة قنوات MBC، بيانًا شديد اللهجة تُحد فيه العديد من نجوم الفن في الوطن العربي من إحدى منتحلي صفة قناتها الجديدة Mbc5 وهي القناة الجديدة التي أطلقتها مجموعة قنوات MBC، مؤخرا لبلدان المغرب العربي، وهم من أسمتهم "جهات مجهولة".

وشددًت مجموعة قنوات MBC، في البيان الذي نُشر على الحساب الرسمي للمجموعة على موقع "إنستغرام" بأن هذه الجهات تعمل على إرسال دعوات للفنانين بحضور حفل فني ضخم يقام في المغرب خلال أكتوبر الجاري، نافيًة ذلك إجمالًا وتفصيلًا وأن هذا عارٍ تمامًا عن الصحة.

وتوعدت مجموعة قنوات MBC، بملاحقة من أسمتهم "جهات مجهولة" بالقانون لأنهم مجهولي الهوية سواء بشأن القناة الجديدة أو ما سواها من العلامات التجارية المسجّلة أصولًا والتابعة لمجموعة MBC.

وجاء في البيان: "إلى من يهمّه الأمر، هناك جهة تنتحل صفة قناة MBC5 الفضائية الجديدة التي أطلقتها (مجموعة MBC) لبلدان المغرب العربي، وتقوم بتوجيه دعوات إلى عدد من الفنانين في العالم العربي للمشاركة في حفل إطلاق مفترض ومزعوم للقناة في المغرب خلال شهر أكتوبر الحالي.

ونوّه البيان: "كما تُطلق تلك الجهات حسابات وهمية على شبكات التواصل، تنتحل صفة MBC5‘‘ مضيفًة: ’’يهم قناة MBC5 أن توضح بأنه ليس ثمة حفل مُقرر للقناة، خصوصًا بعد المؤتمر الصحفي الذي كان أقيم للغاية في 15 سبتمبر الماضي، وحضره حشد من الضيوف من بلاد المغرب".