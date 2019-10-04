ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق الجولة الثالثة.. صراع ثلاثي على القمة
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:32 ص
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حسن شحاتة
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تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يحل نادي إنبي ضيفًا ثقيلًا على نظيره سموحة، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، لذلك نعرض لكم ترتيب الدوري المصري، لمعرفة مركز جميع الفرق المشاركة في البطولة بعد مرور أول جولتين من عمر المسابقة.
وشهدت الجولة الثانية تمسك فريقي الزمالك وبيراميدز بمواصلة الصراع على الصدارة مبكرًا مع الأهلي، بعدما حقق بيراميدز فوزًا صعبًا على طنطا بهدفين مقابل هدف، كما حقق الزمالك فوزًا بشق الأنفس على مصر المقاصة العنيد، بهدف دون رد، ليشهد جدول ترتيب الدوري المصري صراع ثلاثي مشتعل على القمة.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق منافسات الجولة كالتالي:
1- بيراميدز برصيد 6 نقاط.
2- الأهلي برصيد 6 نقاط.
3- الزمالك برصيد 6 نقاط.
4- المصري برصيد 4 نقاط.
5- المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.
6- مصر المقاصة برصيد 3 نقاط.
7- طنطا برصيد 3 نقاط.
8- الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط.
9- الإنتاج الحربي برصيد 3 نقاط.
10- الإسماعيلي برصيد 3 نقاط.
11- حرس الحدود برصيد 2 نقاط.
12- أسوان 1 نقطة.
13- سموحة 1 نقطة.
14- وادي دجلة 1 نقطة.
15- طلائع الجيش 1 نقطة.
16- نادى مصر 1 نقطة.
17- إنبي 1 نقطة.
18- الجونة 0 نقاط.
وشهدت الجولة الثانية تمسك فريقي الزمالك وبيراميدز بمواصلة الصراع على الصدارة مبكرًا مع الأهلي، بعدما حقق بيراميدز فوزًا صعبًا على طنطا بهدفين مقابل هدف، كما حقق الزمالك فوزًا بشق الأنفس على مصر المقاصة العنيد، بهدف دون رد، ليشهد جدول ترتيب الدوري المصري صراع ثلاثي مشتعل على القمة.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق منافسات الجولة كالتالي:
1- بيراميدز برصيد 6 نقاط.
2- الأهلي برصيد 6 نقاط.
3- الزمالك برصيد 6 نقاط.
4- المصري برصيد 4 نقاط.
5- المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.
6- مصر المقاصة برصيد 3 نقاط.
7- طنطا برصيد 3 نقاط.
8- الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط.
9- الإنتاج الحربي برصيد 3 نقاط.
10- الإسماعيلي برصيد 3 نقاط.
11- حرس الحدود برصيد 2 نقاط.
12- أسوان 1 نقطة.
13- سموحة 1 نقطة.
14- وادي دجلة 1 نقطة.
15- طلائع الجيش 1 نقطة.
16- نادى مصر 1 نقطة.
17- إنبي 1 نقطة.
18- الجونة 0 نقاط.
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