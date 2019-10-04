استشاري علاقات أسرية: 2470 حالة عنف معلنة منذ 2019



وأشار "هاني"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن العنف لا يربي الطفل ويجعله عدوانيا، وعندما يكبر هذا الطفل سيكون ناقم على أبويه، ومجتمعه، وسيتصف بالنرجسية أي الأنانية، منوها بأن هناك أسر تعتقد أن أولادها يقومون بالأفعال الخطأ عمدا، وهو ما ليس حقيقيا.



وعن قصة الطفلة جنة ضحية التعذيب من جدتها، أوضح أن الطفلة كانت تعاني من تبول لا إرادي، وهذا المرض سببه إما وجود مرض في الجهاز التناسلي، أو مرض نفسي نتيجة تعرض الطفل لعنف، مؤكدا أن نصائح البعض بضرب أولادهم كوسيلة للتربية يعد أمر كارثي، وسيصل بالطفل إلى مرحلة من التبلد.



وأضاف استشاري العلاقات الأسرية، أن طريقة التربية بالضرب ناتجة عن جهل، وتؤثر على نفسية الطفل، حيث مجرد أن يكبر الطفل الذي تعرض للضرب وهو طفل سيكون عنيدا، ولن يرضخ لأوامر والديه، وهذا نتيجة عدم شعوره بوالديه في طفولته، فضلا على أنه سيكون شابا عنيفا، محذرا من استخدام العنف النفسي والبدني واللفظي مع الأبناء، ولا يجب ذكر سلبيات أبناءنا أمام المعارف.

قال الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية، إن حالات العنف ضد الأطفال وفقا للإحصائيات زادت بنسبة كبيرة، حيث بلغت حالات العنف ضد الأطفال والتي تم الإبلاغ عنها منذ 2019 نحو 2470 حالة، ولكن هناك حالات لا يتم الإبلاغ عنها.