ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قطع المياه عن بعض المناطق في محافظة الجيزة الساعة 11 مساءً

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:24 ص
Advertisements
قطع المياه عن بعض المناطق في محافظة الجيزة الساعة 11 مساءً
قطع المياه
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
تقطع شركة المياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الخدمة عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعات بداية من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت .

وأعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أمس، قطع المياه عن بعض المناطق غدا الجمعة، لمدة 8 ساعات من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباح اليوم التالي.

وأوضحت الشركة أن قطع الخدمة يشمل مناطق (الدقي - العجوزه - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته).

وأضافت الشركة، أن المياه تضعف في حي بولاق الدكرور؛ لحدوث كسر بخط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قطع المياه عن شارع السودان قطع المياه عن العجوزة قطع المياه عن الدقى قطع المياه حى بولاق الدكرور
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status