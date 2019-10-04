الطالع الفلكي الجُمعَة 4/10/2019..المَسَاعِى الحَمِيدَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى السّابعة و43 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثامنة و48 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 24 تُوت قبطى ، 4 تِشْرين أوَّل رُومى، 5 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مَتْهَزّئنيش أدّام الأولاد (أمينة هانم لازم ترجع مفهوم؟)-مفهوم يافندم مفهوم.(يحيى شاهين من فيلم بين القصرين-1964)









*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*(المرّيخ ينتقل للميزان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من برج العذراء ليدخل برج الميزان فى السادسة و22 دقيقة صباحاً ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للعقرب فى التاسعة و 40 دقيقة صباح يوم 19 نوفمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟













هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 23 أكتوبر)

عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 9 ديسمبر))

الزّهرة) ----- فى الميزان. (تنتقل للميزان فى 8 أكتوبر))

(القمر) ------ فى الجدى.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 19 نوفمبر))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





المريخ كوكب النشاط والطاقة فى برج الجمال (الزّهرة تحكم الثور والميزان) يعدك بأداء زوجى مُرتفع لتتساوى كفّتىْ الميزان بين القلب والجسد ، العقل والقلب ، كما أنه يُساند نجاحك فى تجارة المنتجات التجميليّة والأزياء والفنون بمختلف أشكالها ، إعادة ديكورات منزلك أو تأثيث ركنك الشرقى الخاص بك كنموذج لبلبة من فيلم عصابة حمادة وتوتو ، ولأن الميزان برج الميزانيّة والإتزان بين كفتيْن فعلى الأرجح أنك ستُحافظ على توظيف كل قرش فى مكانه الصحيح دون إسراف أو تقتير ، ردّ الحقوق إلى أصحابها والإلتزام بنفقات طليقتك أو بتوفير نفقات عروستك دون تملّص ، كما أنها فترة مناسبة لمساعى حميدة لجمع عريس من القدس بعروس من سبأ أو ردّ مُطلقة لعصمة زوجها مع قليل من المشقة والإصرار لتُكلّل المساعى الحميدة بالنجاح ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا..





برج الثور: تقدرعلى قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.









برج الجوزاء: الإستماع لنصائح شيوخ وكبار العائلة والتفكير بنصائحهم مُفيد ، سَوّ النّزاعات القضائيّة إن وُجدت بطريقة ودّية، الوقت مُناسب بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: الإنغماس بالتفاصيل الصغيرة قد يجعلك تفقد القدرة على رُؤية الصورة الكبيرة ككل، قم بالنظرمن جديد من زاوية مختلفة للمشكلة.





برج الأسد: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج العذراء: الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح،مقاوم للحرارة والضغط وأنت لست مختلفاً عن تلك الصفات فتحلّ بالصلابة وابتسامة لفتح القلوب العنيدة.









برج الميزان: عليك أن تقوم بصنعة لطافة بتهدئة الخواطر بين إناث أسرتك ، بين والدتك وزوجتك، أوشقيقتك ووالدتك ، الكلمة الزّين.









برج العقرب: إن لم تتوفّر النفقات اللازمة لنزهة خارج المنزل فمشاهدة فيلم كوميدى من سينما الزّمن الجميل بيْن أسرتك تفى بالغرض، بمشيئة الله تَعَالى.









برج القوس: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودّيّة فقط.





برج الجدى: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.





برج الدّلو: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.



