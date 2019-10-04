انتظام حركة السيارات بالمحاور والكبارى بالقاهرة والجيزة

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شهدت الطرق والشوارع الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال صباح اليوم الجمعة، انتظاما بحركة المرور، وسط تواجد أمنىى، لملاحظة حركة سير السيارات بالمحاور والكبارى الرئيسية، وتأمين رحلات المواطنين،



كما ظهرت حركة السيارات بشوارع الجيزة انتظاما بحركة سير السيارات، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.



وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.



وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.



كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.



وشهد كوبري أكتوبر انتظاما فيى سير حرك السيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

