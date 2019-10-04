مقتل 4 أشخاص جراء هبوط طائرة اضطراريا في أوكرانيا

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص، في حصيلة أولية، جراء هبوط اضطراري بعد نفاذ الوقود لطائرة في أوكرانيا.





كييف- سبوتنيك. وذكرت الوزارة أن الطائرة من طراز "أنطونوف -12" بالقرب من مدينة لفوف في أوكرانيا.





وقال الوزير: "وفق الإحصائية الأولية قتل 4 أشخاص. الهبوط الاضطراري جاء بسبب نفاذ الوقود والتحقيقات جارية".





وكانت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قد أعلنت أن الطائرة "أنطونوف أن - 12" قامت بهبوط اضطراري بالقرب من مطار "لفيف"، ويتم إخلاء الطاقم.





وتعد لفيف، مدينة رئيسة غربي أوكرانيا، حيث تعتبر مركزا ثقافيا واقتصاديا هاما للبلاد ولأوروبا الشرقية، عدد سكانها 725.000 نسمة (2007)، حيث 88% أوكرانيون و9% روس و1% بولونيون والباقي أقليات.





تضم جامعات حكومية وخاصة أهمها جامعة لفيف، تشتهر بالأوركسترا الوطنية والمسرح الوطني للأوبرا والباليه، مركز المدينة التاريخي يعتبر تحت حماية اليونيسكو.





ويعود أصل المدينة لعام 1200م في فترة الأمبراطورية الأوكرانو-روسية، حيث أنشأها الأمير دانييلو وسماها باسم ابنه ليف "Lev".





وعلى مر العصور كانت مدينة لفيف مسرح صراع بين القوى، التي حاولت احتلال المنطقة، ففي عام 1349 م احتلها البولونيون وضموها للمملكة البولونية والبولو-ليتوانية، وفي عام 1772م، ضمت المدينة إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية.



