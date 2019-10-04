مكتب اليابانية "شينوبو ساتو" يفرج عن إعلان وفاتها بعد أيام

رحت عن عالمنا مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة "شينوبو ساتو"، عن عمر يناهر 61 عامًا، وشيعت جنازتها بمشاركتها بعض اقاربها فقط.





ورفض مكتب "شينوبو"، الذي يدري اعمال الراحلة، الكشف عن سبب الوفاة، ولماذا لم يتم الأعلان عن وفاتها في الحال.





ومن ناحية آخرى كان قد اشار المكتب، أن مغنية الأوبرا لن تشارك فى موسم عروض الأوبرا، والذى يمتد من شهر أكتوبر الحالى وحتى يناير المقبل بسبب المرض لكنه لم يكشف عن طبيعة مرضها.





نبذة عن الراحلة





ولدت شينوبو فى طوكيو وتخرجت فى كلية كونيتاشى للموسيقى ، ودرست فى ستوديو الاوبرا لوكالة الشئون الثقافية قبل ان تقدم أولى عروضها عام 1984، كما ارسلتها الحكومة اليابانية للدراسة فى مدينة ميلانو الايطالية.





اليابان تشارك في عروض أوبرا عايدة

أكد مدير المركز الياباني بالقاهرة كوجي كانيكو ان السوبرانو اليابانية العالمية (نكاماروا) ستشارك في عروض أوبرا عايدة، وأوضح ان شركات السياحة اليابانية سوف تستغل هذه الحدث لتشجيع الرحلات السياحية الى مصر بوضعها ضمن برنامجها السياحي مما يساهم في فتح افاق جديدة في حركة تنشيط السياحة الوافدة من اليابان







