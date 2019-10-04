أزمات التحكيم كابوس يطارد مواجهات مصر المقاصة ضد الزمالك

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره مصر المقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على استاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن كعادة مواجهات مصر المقاصة ضد الزمالك لم تمر دون أزمة تحكيمية.



وذلك بعدما نشبت أزمة بين لاعبي مصر المقاصة والزمالك على خلفية تدخل محمود علاء المثير للجدل مع باولين فوافي في الدقيقة 27، بعدما أشار محمد عادل حكم المباراة بإستئناف اللعب، الأمر الذي أغضب لاعبي الفريق الفيومي وقاموا بالاعتراض عليه، ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أبرز أزمات التحكيم في مواجهات مصر المقاصة ضد الزمالك في التقرير التالي:



مصر المقاصة ضد الزمالك في موسم 2011



شهدت مباراة مصر المقاصة والزمالك في موسم 2011، اعتراضات من جانب لاعبي الزمالك بسبب إلغاء ياسر محمود حكم المباراة، لهدف الظهير الأيسر محمد عبد الشافي بداعي التسلل، كما رفض احتساب ركلة جزاء لنادي الزمالك، رغم اصطدام الكرة بيد حسين حمدي، لاعب الفريق الفيومي داخل منطقة الجزاء.



مصر المقاصة ضد الزمالك في موسم 2015



وفي موسم 2015، تواصلت أزمات مصر المقاصة والزمالك مع التحكيم، وذلك عندما منح إبراهيم نورالدين حكم المباراة ركلتي جزاء مشكوك في صحتها الأولى منها للزمالكوتمكن عمر جابر من إحرازها، والثانية لصالح مصر المقاصة سجلها هاني سعيد بنجاح.



مصر المقاصة ضد الزمالك في موسم 2016



وفي كلاكيت ثالث مرة لأعتراضات الفريقين في المواجهات التي تجمع بينهما، حيث قام لاعبي مصر المقاصة بالإعتراض على المدة الطويلة للوقت بدل الضائع، خاصة في ظل إدراك الزمالك للتعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق مصطفى فتحي.



مصر المقاصة ضد الزمالك في موسم 2017



وفي موسم 2017، اعترض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عدم احتساب جهاد جريشة، حكم المباراة لركلة جزاء للفارس الأبيض، ولم يتوقف الإعتراض على اللاعبين فقط، بل أبدى المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، غضبه على عدم احتساب ركلة الجزاء خاصة بعد الخسارة بهدف دون رد، وهدد حينها بالانسحاب من الدوري.



لتصبح أزمة مباراة الأمس الخامسة في تاريخ مواجهات مصر المقاصة ضد الزمالك، على مستوى الأزمات التحكيمية فقط.