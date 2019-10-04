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خالد بن سلمان: ننظر للتهدئة اليمنية بإيجابية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
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خالد بن سلمان: ننظر للتهدئة اليمنية بإيجابية
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، إن بلاده تنظر إلى التهدئة التي أُعلنت من اليمن بإيجابية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي".

وتابع "آن الأوان ليقف اليمنيين، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى".

وأشار إلى أن "حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها".

واختتم تغريداته موضحاً أن "النظام الإيراني يسعى وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية. 

ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن، في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد".

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