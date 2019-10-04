خبر سار لجماهير برشلونة قبل موقعة إشبيلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق برشلونة سوف يستعيد نجم الفريق الشاب خلال مباراة إشبيلية المقبلة.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن برشلونة سيستعيد لاعبه الموهوب أنسو فاتي في مواجهة نظيره إشبيلية يوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الأسباني.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، فأن أنسو فاتي أكمل تدريب اليوم بشكل طبيعي، وكل شيء يشير إلى أنه سيكون جاهز لمباراة إشبيلية.





وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الأـربعاء الماضي.