اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 4-10-2019
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الخضروات
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 4-10-2019، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور
سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيه، وحافظت أسعار البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، وسجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وسجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، وسجل سعر القلقاس 4-7 جنيها، فيما سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات، وتراوح الخيار بين 3-8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنيها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.
اسعار الخضروات
|
الصنف
|
السعر
|
طماطم
|
من 2-5
|
بطاطس
|
من 5-9
|
بصل
|
من 1.5-3
|
كوسة
|
من 3-4.5
|
جزر
|
من 2.5 -4
|
فاصوليا
|
من 9-13
|
باذنجان
|
من 3-4
|
فلف رومي
|
من 2-3
|
فلف حامى
|
من 9-13
|
فلف الوان
|
من 4-6
|
خيار بلدى
|
من 2-4.5
|
بسلة
|
من 6-9
|
سبانخ
|
من 6-9
|
قلقاس
|
من 3-7
|
خيار صوب
|
من 5- 10
|
كابوتشي
|
4 جنيهات
|
خس
|
3 جنيهات
|
ليمون
|
10 جنيهات
اسعار الفاكهة
اليوم
|
الصنف
|
السعر
|
جوافة
|
من 3 إلى 7
|
برتقال بلدى
|
من 2 إلى 4
|
برتقال سكرى
|
من 2 إلى 4
|
برتقال ابو سرة
|
من 2.5 إلى 5
|
يوسفى
|
من 2.5 إلى 6
|
ليمون
|
من 5 إلى 10
|
عنب كرمسن
|
من 15 إلى 20
|
عنب رومي احمر
|
من 3.5 إلى 5
|
تفاح امريكانى
|
من 18 إلى 20
|
تفاح سورى
|
من 10 إلى 20
|
تين برشومي
|
من 10 إلى 20 جنيهات
|
بلح زغلول
|
8 جنيهات
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