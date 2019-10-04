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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 4-10-2019

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:33 ص
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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 4-10-2019
اسعار اللحوم
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت أسعار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-10-2019، وتحافظ اسعار اللحوم على استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار اللحوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 

لحم الضأن 120- 135 جنيه
لحم الكندوز 100 – 120 جنيه
لحم البتلو 120- 140 جنيه
لحم الجاموس 130 – 160 جنيه
لحم الجملي 100 – 120 جنيه
اللحم البرازيلي 75 – 85 جنيه
اللحم السوداني 75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.

أخر تحديث لأسعار اللحوم في الأسواق 
استقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم حيث سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا، ويأتي ذلك الاستقرار نتيجة لركود حركة البيع والشراء واستقرار الطلب مقابل المعروض من السلعة.

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