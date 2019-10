جوليا روبيرتس تروج لماركة Calzedonia بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي جوليا روبيرتس، والتي أظهرت براعتها في الحفاظ على جمالها بالرغم من وصولها لسن الـ 51.





وقالت الصحيفة أن إطلالة جوليا في جلسة التصوير الجديدة، من تصميمات ماركة أزياء Alexander McQueen العالمية.





وتمتلك النجمة أنجلينا جولي رصيدا ضخما من الأعمال السينمائية بداية من ظهورها الأول عام 1987، حين ظهرت في فيلم بعنوان Firehouse.





ومنذ ذلك الوقت قدمت جوليا العديد من الأعمال السينمائية التي ستخلد بذاكرة السينما، منها فيلم Pretty Woman مع النجم ريتشارد جير والذي طرح في عام 1990، وتحتفل جوليا بمرور 30 عام على طرحه في مارس 2020.





وأيضا فيلم Sleeping with the Enemy الذي طرح في عام 1991، وجسدت به جوليا شخصية باسم Laura Williams Burney، وفيلم Hook مع النجم الراحل روبين ويليامز، والذي جسدت به شخصية "تينكر بل"، ودارت أحداثه حول قصة "بيتر بان" الخيالية.





وفيلم The Pelican Brief الذي طرح في عام 1993 وجسدت به شخصية باسم داربي شو، وفيلم Something to Talk About، الذي طرح في عام 1995 وجسدت به جوليا روبيرتس شخصية باسم Grace King Bichon.





وفي عام 1996، طرح لجوليا روبيرتس 3 أفلام مميزة هي فيلم Mary Reilly الذي جسدت به شخصية باسم Mary Reilly، وفيلم Michael Collins الذي جسدت به شخصية باسم Kitty Kiernan، وفيلم Everyone Says I Love You الذي جسدت به شخصية باسم Von Sidell.





وفي عام 1997، طرح لجوليا روبيرتس فيلمان مميزان هما فيلم My Best Friend's Wedding الذي جسدت به شخصية باسم Julianne Potter، وفيلم Conspiracy Theory الذي جسدت به شخصية باسم Alice Sutton.





وكان أحدث الأعمال السينمائية التي طرحت للنجمة جوليا روبيرتس، فيلم Smurfs: The Lost Village الذي قدمت به أداء صوتي لأحد الأدوار الرئيسية، وفيلم Wonder وطرحا في عام 2017، في حين طرح لجوليا في عام 2018 فيلم بعنوان Ben Is Back جسدت به شخصية باسم Holly Burns.





وفي مجال التليفزيون، كان للنجمة جوليا روبيرتس العديد من المسلسلات المميزة، وكانت بدايتها في التليفزيون عام 1987، حين ظهرت بمسلسل Crime Story، وكان من إنتاج شبكة تليفزيون NBC.

وفي عام 1995 طرح لجوليا روبيرتس مسلسل تليفزيوني مميز بعنوان Before Your Eyes: Angelie's

Secret، وكان من إنتاج شبكة تليفزيون CBS.





وفي عام 2000، طرح للنجمة الكبيرة مسلسل باسم Silent Angels: The Rett Syndrome Story، وفي عام 2004 طرح لها مسلسل بعنوان Samantha: An American Girl Holiday، من بعده مسلسل Felicity: An American Girl Adventure في 2005، ومسلسل Beslan: Three Days In September في عام 2006، ثم مسلسل Molly: An American Girl on the Home Front في عام 2007، والذي شاركت به كمنتجة منفذة.



ظهرت النجمة الكبيرة جوليا روبيرتس في جلسة تصوير جديدة تروج من خلالها لماركة الأزياء ومستحضرات التجميل الإيطالية الشهيرة Calzedonia.