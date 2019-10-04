أنجلينا جولي غير مهتمة بالزواج مرة أخرى

ونقلت صحيفة ديلي ميل ما قاله الموقع، نقلًا عن مصادر مقربة من جولي، مشيرًا أن ما مرت به أنجلينا جولي قبل الطلاق من خلافات متواصلة مع زوجها السابق، دفعها لرفض فكرة الزواج مرة أخرى.



وأكد المصدر لموقع us weekly، أنه بعد تسعة أعوام من الارتباط بشكل غير رسمي، وافقت أنجلينا جولي على الزواج من براد بت بعد ضغطه عليها أكثر من مرة لاتخاذ الخطوة الرسمية في علاقتهما، حتى تزوجا في عام 2014.



واستمر ذلك حتى انفصل الثنائي رسميا وتعرض زواجهما للانهيار- في عام 2016، وخاضا منذ ذلك الوقت معركة حول حقوق الحضانة لأبنائهم.









وكانت قد تزوجت النجمة أنجلينا جولي من قبل ثلاثة مرات، كانت أول تجربة زواج لها من جوني لي ميل، من عام 1996 وحتى عام 1999، ثوم بيلي بوب ثرونتون من عام 2000 وحتى عام 2003، وأخيرا من براد بت من عام 2014 وحتى 2016.



يأتي ذلك بعد أن احتفلت النجمة أنجلينا جولي مؤخرا بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Maleficent: Mistress Of Evil، وذلك بمدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي وجماهيري كبير.



ونشرت صحيفة ديلي ميل فإن أنجلينا حضرت للعرض الخاص للفيلم بإطلالة سوداء أنيقة، وكان معها كل من نجلها باكس البالغ من العمر 15 عام، وشيلوه 13 عام، وفيفيان 11 عام وزهرا 12 عام ونوكس 11 عام.

ويعتبر فيلم Maleficent: Mistress Of Evil للنجمة أنجلينا جولي واحدا من ضمن العديد من أفلام ديزني التي طرحت منها نسخ سينمائية حية، بعد سنوات طويلة من طرحها للمرة الأولى في نسختها من الرسوم المتحركة.



وسبق لشركة ديزني طرح أفلام سينمائية حية لأفلام هي "سيندرلا"، من بطولة النجم ريتشارد مادين، وفيلم الجميلة والوحش من بطولة النجمة البريطانية الكبيرة "إيما واتسون".



وكذلك فيلم الأسد الملك من بطولة النجمة بيونسيه والنجم دونالد جلوفر في أداء الأصوات الرئيسية، وفيلم كتاب الأدغال، وفيلم علاء الدين من بطولة النجم ويل سميث والفنان ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وفيلم الفيلم الطائر ذو الأذنين العملاقة، "دمبو".



ومن الأفلام السينمائية الحية التي من المقرر طرحها قريبا من إنتاج شركة ديزني، فيلم مولان، الذي طرحت نسخته الأصلية بالرسوم المتحركة في فترة الألفينيات، وكذلك فيلم "ليتل ميرميد" الذي أعلن ديزني عن طرح نسخة سينمائية حية منه قريبا من بطولة المغني الشاب ونجم فريق وان دايركشن البريطاني "هاري ستايلز".



ومن أبرز الأفلام التي تعمل ديزني على صناعتها حاليا لطرحها كنسخة سينمائية حية في المستقبل، فيلم 101 Dalmatians، الذي تشارك في بطولته النجمة إيما ستون وتقوم بتصويره حاليا في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن.



وتدور أحداث الفيلم، حول قصة سيدة أعمال جشعة، مهووسة باسم "كرويلا دو فيل"، التي تجسدها إيما، باقتناء فرو الحيوانات بمختلف فصائلها، وتستغل جميع نفوذها وثروتها للحصول على فرو أندر الحيوانات.



ويصادف "كرويلا" أحد الموظفين بشركتها، يمتلك أسرة كبيرة من الكلاب البيضاء المرقشة بالأسود، من سلالة كلبه الخاص وأنثاه التي تمتلكها زوجته.



ويبلغ عدد هذه السلالة من الجراء، 101 جرو، وتحاول "كرويلا" التي تجسدها النجم إيما ستون، الحصول عليهم لسلخهم والحصول على الفرو الخاص بهم لتصنع منه معطف لها.



جدير بالذكر أن هذه لن تكون النسخة السينمائية الحية الأول التي تطرح من فيلم 101 Dalmatians، حيث سبق لشركة ديزني طرح الفيلم في نسخة سينمائية حية على جزئين في عام 1996 من إخراج ستيفن هيريك، وفي عام 2000 من إخراج كيفن ليما، وجسدت شخصية "كرويلا دو فيل" في الجزئين النجمة الكبيرة "جلين كلوس"، وشارك في أدوار البطولة الرئيسية بالجزء الأول، جيف دانيالز، وجولي ريتشاردسون، وجون بلورايت.



في حين شارك في بطولة الجزء الثاني كل من "لون جرفود"، وأليس إيفانس، وتيم مكلنيرني، وجيرارد ديبارديو.

ومن المرتقب طرح النسخة الحديثة من فيلم 101 Dalmatians للنجم إيما ستون بحلول عام 2021.



كشفت مصادر لموقع us weekly، عن اسرار جديدة تتعلق بالحياة الخاصة بالنجمة الكبيرة أنجلينا جولي، في مرحلة ما بعد الانفصال عن براد بت.