أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 4-10-2019

شهدت اسعار الدواجن حالة من الاستقرار في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك بعد حالة من التراجع الشديد قررت شعبة الدواجن على اثرها وقف استيراد الدواجن من الخارج نتيجة لتراكم المعروض من السلعة من الأسواق وضعف اقبال المواطنين وركود حركة البيع والشراء مما تسبب في الكثير من الخسائر للمربين وأصحاب المزراع وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار الدواجن اليوم الجمعة

سجل سعر الدواجن البلدى نحو 29 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 34-35 جنيها بحسب المنطقة ومصاريف النقل، فيما ارتفع سعر كرتونة البيض ليصل إلى 34 جنيها من المزرعة بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 40-42 جنيها.





اسعار الدواجن في الاسواق

سجل سعر كيلو الدواجن بالمزرعة 21 جنيهًا لتباع بالأسواق بسعر 25 جنيهًا، فى حين استقر سعر كيلو الدواجن البلدي لتسجل 29 جنيها بالمزرعة وتباع فى الأسواق بسعر 34 جنيهًا، وارتفعت أسعار البيض بالأسواق لتسجل نحو 31.5 جنيهًا لتباع بالأسواق بنحو 36 و73 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 31 و33 جنيهًا، وتختلف الاسعار بإختلاف المحافظات حسب التكلفة من نقل والاعلاف، ليتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، و27 للأوراك، 70 للبانيه، 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط.





سعر كرتونة البيض

سجل سعر سعر كرتونة البيض سعر 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.