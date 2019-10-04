"في خدمتك".. تطبيق حكومي جديد للهاتف المحمول يهدف لتلقي الشكاوى
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:24 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة إنه سيتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول يحمل اسم "في خدمتك"، من أجل تلقي شكاوى المواطنين، أثناء أداء الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك تكليف حكومي بالتقاط الشكاوى، الخاصة بالمواطنين، وليس فقط الانتظار حتى يقوم المواطنون بتقديمها.
وأضاف "الرفاعي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه كان من ضمن التكليفات الاستمرار في بناء الطبيق واستكمال إنجازه من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، خاصة بعد الانتشار الكبير الذي حققه الهاتف المحمول، وبالتالي يكون كل مواطن قادر على رصد وتسجيل الشكاوى من خلال هاتفه المحمول، وتتفاعل الحكومة معها، ويستطيع المواطن متابعة شكوته.
وتابع مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، أنه سيتم إتاحة الرد على الاستفسارات والخدمات، وبالتالي ستكون هناك فرصة لعرض خدمات الحكومة، ليكون هناك دليل للخدمات الحكومية متوفرة لدى المواطن، ويستطيع المواطن الاضطلاع على تفاصيل تنفيذ هذه الخدمة.
وأشار إلى أن تطبيق "إيجابي" وهو شبيه بتطبيق "في خدمتك"، كان مبادرة طيبة ويتم استخدامه حاليا، وييوجد به مكون للشكاوى، ولكنه يركز بشكل أكثر على الشق المعلوماتي، أما "في خدمتك"، فهو يركز على مسألة استقبال الشكاوى، وتجميع أدلة الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن.
ولفت إلى أنه إذا كان المواطن لا يعرف طريقة الخدمة، أو المستندات المطلوبة يمكنه معرفة ذلك من خلال التطبيق.
وأضاف "الرفاعي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه كان من ضمن التكليفات الاستمرار في بناء الطبيق واستكمال إنجازه من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، خاصة بعد الانتشار الكبير الذي حققه الهاتف المحمول، وبالتالي يكون كل مواطن قادر على رصد وتسجيل الشكاوى من خلال هاتفه المحمول، وتتفاعل الحكومة معها، ويستطيع المواطن متابعة شكوته.
وتابع مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، أنه سيتم إتاحة الرد على الاستفسارات والخدمات، وبالتالي ستكون هناك فرصة لعرض خدمات الحكومة، ليكون هناك دليل للخدمات الحكومية متوفرة لدى المواطن، ويستطيع المواطن الاضطلاع على تفاصيل تنفيذ هذه الخدمة.
وأشار إلى أن تطبيق "إيجابي" وهو شبيه بتطبيق "في خدمتك"، كان مبادرة طيبة ويتم استخدامه حاليا، وييوجد به مكون للشكاوى، ولكنه يركز بشكل أكثر على الشق المعلوماتي، أما "في خدمتك"، فهو يركز على مسألة استقبال الشكاوى، وتجميع أدلة الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن.
ولفت إلى أنه إذا كان المواطن لا يعرف طريقة الخدمة، أو المستندات المطلوبة يمكنه معرفة ذلك من خلال التطبيق.
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