ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان 4 لاعبين في القمة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
Advertisements
عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان 4 لاعبين في القمة
الأهلي والزمالك
Advertisements
طباعة
حسن موسى
 
Advertisements

 

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، مهددا بفقدان جهود 4 لاعبين في قمة الأهلي المقرر لها 19 أكتوبر المقبل .

 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 19 أكتوبر في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدورى المصري الممتاز.

 

وبات الثنائي محمود عبد العزيز "زيزو" ومحمد عبد الغني، مهددان بالغياب بسبب الإصابة، حيث تعرض زيزو لإصابة في مباراة المقاصة بالأمس بسبب كدمة قوية في الركبة، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لإشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة، بينما تجددت إصابة عبد الغني حيث أشتكى من العضلة الخلفية مجدداً عقب مباراة المقاصة.

 

ويواجه طارق حامد خطر الإيقاف بسبب طرده في مباراة الأمس، عقب دخوله في مشادة مع حسني فتحي لاعب المقاصة.

 

كما يغيب محمود جنش الذي لا يزال يواصل التأهيل بعد إصابته التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019.

 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نجوم أف سي مصر يوم الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد عبد الغني طارق حامد الأهلي والزمالك أخبار الزمالك اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status