خبير يكشف أسباب زيادة الاحتياطي النقدي



وأضاف "محمد" في لقاء مع برنامج "من القاهرة"، المذاع على قناة النيل للأخبار، على التلفزيون المصري، أن الاحتيياطي النقدي يعطي طمأنينة للمستثمرين للاستثمار داخل البلاد، موضحا أنه يتم مقارنته بميزان المدفوعات وهو القيمة النقدية المعبرة عن السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.



وتابع خبر إدارة الأزمات المالية، أنه يمكن استثمار الاحتياطيي النقدي في استثمارات قصيرة الأجل، أو استثمارات تستطييع الدولة تحويلها إلى نقدية سريعة، في الوقت المناسب.



وكشف أن سبب ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر إلى 45.117 مليار دولار، هو الارتفاع في أسعار الذهب، والاستثمار في الأوراق المالية، وزيادة في ودائع البنوك المركزية، موضحا أن هذا الرقم قد ينخفض في حال انخفاض أسعار الذهب، أو انخفاض الدولار.



وشدد على أن مصر يجب أن تعمل في فترة رئاستها لمجموعة الـ77، على انحسار الدولار، وأن تتعامل الدول فيما بينها بعملات أخرى غير الدولار، لكي ينحسر تأثيره على الاقتصاد العالمي.



يذكر أن مصر تقوم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، من أجل إصلاح بعض العيوب التيي كانت في الاقتصاد المصري.

قال الدكتور دياب محمد خبير إدارة الأزمات المالية، إن زيادة الاحتياطي النقدي، وجه لدعم الاعتمادات المستندية التي يتم بها استيراد السلع الاستراتيجية، ويتم منه سداد ديون الدولة، ويكون له دور في الاحتفاظ بقيمة العملة، ويساعد في تحسين الائتماني للدولة في المؤسسات الدولية.