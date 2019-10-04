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حرب جديدة.. بيريز يحدد خطايا زيدان في ريال مدريد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:52 ص
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حرب جديدة.. بيريز يحدد خطايا زيدان في ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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بدأ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، في وضع يده على خطايا الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.


ويرى رئيس الريال أن زيدان أعطى نجوم الصف الأول في غرفة ملابس الريال قوة إضافية ضد الإدارة فضلاً عن اعتقاده بأن الأجواء لم تعد مثالية بين اللاعبين مثلما كان الأمر في السابق.

 

وينتقد بيريز سياسة زيدان في ادارته للاعبين و نتائج الفريق خاصة بسبب الدفاع، و لا يجد رئيس الفريق الملكي تفسيرا لتدني مستوى البلجيكي تيبو كورتوا مع الفريق بعدما كان واحداً من أفضل حراس المرمى في أتلتيكو مدريد.

 

وحمل بيريز زيدان مسئولية تدني مستوى الثلاثي سيرجيو راموس ، رافائيل فاران ، و دانييل كارفخال و عدم نجاحه في استخراج أفضل ما في إيدين هازارد حتى الآن.

  

ومن الخطايا التي حددها أيضا زيدان، عدم استخدام الصفقات الجديدة فالفريق أنفق حوالي 300 مليون يورو لتدعيم الصفوف و مازال زيزو يلعب بنفس اللاعبين الذي اعتاد اللعب بهم منذ أربع سنوات.


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