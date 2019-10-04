محمد رمضان يعلن إحيائه حفلا غنائيا ضخما ضمن موسم الرياض (فيديو)

وأعلن رمضان، خلال الفيديو احيائه حفلًا غنائيا ضمن موسم الرياض، حيث قال في المقطع : "انتظروني في حفل غنائي كبير في موسم الرياض".

عرض تفصيلي عن "موسم الرياض"

ومنذ قليل نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مقطع فيديو يتضمن عرضًا تفصيليًا عن "موسم الرياض" الذي يقام برعايته، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وأشار العرض التفصيلي، إلى انعقاد موسم الرياض طيلة 70 يومًا من الترفيه في 12 منطقة.





ولفت إلى إقامة 100 فعالية على مدار الساعة تعادل أكثر من 3000 يوم من الترفيه.





تركي آل شيخ يروج لـ موسم الرياض





روج المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لموسم الرياض الذي من المقرر بدء فاعلياته خلال الشهر الحالي 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.





وقال آل شيخ، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الرياض عاصمتنا.. الرياض في قلب كل سعودي وسعودية.. الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط.. موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية.. 12 قطاع.. و6 مناطق رئيسية.. و6 مناطق فرعية.. لأول مرة في التاريخ كل هذه الفاعليات تتجمع في منطقة واحدة.. فاعليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع.. الرياض للمواطن والمقيم وللسائح.. الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.. هتوحشونا".





ومن المقرر أن تشهد فاعليات الوعد الرياضي عدد كبير من المفاجآت للعالم العربي وللمواطنين السعوديين أيضًا وكافة السائحين الذي يريدون الاستمتاع وقضاء أجواء من البهجة والسرور.



