زاهي حواس: "ميدان التحرير لازم يكون زي التايم سكوير"



وأضاف "حواس"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه "ميدان التحرير لازم يكون زي التايم سكوير"، لأن ده أهم مكان معماري ف مصر.



وشدد عالم الآثار المصري، على أنه كان يتمنى أن يتم تطبيق نفس فكرة المتحف المصري الكبير، وعمل مسابقة لهذا المشروع.



وأشار إلى أن المتحف المصري في التحرير سوف يكون متحف للفن، بعد إنشء المتحف المصري الكبير، وربطه بمنطقة الهرم، مشددًا على أنه سيكون مشروع ثقافي كبير.



وكشف "حواس"، أن الفنان عمر الشريف، قام معه أول فيلم تسجيلي عن الآثار المصرية، وهذه كانت أول بداية معرفتهما، مشيرا إلى أنه لا ينسى أبدا عمر الشريف، ومواقفه، وفي أحد المرات كان سيخرج في مناظرة مع ثلاثة علماء من إيطاليا على الهواء وكانوا مشاهير عنه، فطلب من عمر الشريف أن يظهر فقط واقفا إلى جواره، لأنه محبوب جدا من النساء في إيطاليا وبالفعل كسبوا المناظرة.



وأكد أن اليهود قالوا إنه بعدما أكد "زاهي حواس" أن اليهود لم يبنوا الأهرام بعد اكتشاف مقابر العمال، فإنهم (في إشارة لليهود) اقتنعوا بذلك.



وأشار إلى أن هناك فراغات كثيرة في الأهرامات، ويرغب في استكشافها، لافتا إلى أن الهرم فيه ثلاثة حجرات، في القاعدة، واحدة 100 متر، وحجرة أخرى وحجرة ثالثة مبنية من الجرانيت، وفوق الثلاثة حجرات هناك خمس حجرات بها أسماء من بنوا الهرم، وكان من بينهم أصدقاء للملك.

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إنه كان يتمنى عمل مسابقة لوضع مسلة في ميدان التحرير، لكي لا يأتي شخص ما في المستقبل ويقوم بتغييره أو اللوم عليهم.