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الأرصاد تعلن عن طقس الجمعة.. وتحذر: شديد الحرارة على هذه المناطق

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:03 ص
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الأرصاد تعلن عن طقس الجمعة.. وتحذر: شديد الحرارة على هذه المناطق
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة. 

وبحسب البيان، قالت الهيئة العامة للأرصاد، إنه سيسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وأضافت "الأرصاد"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

وقالت الأرصاد، عن حالة البحر المتوسط، إنها ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2ـ والرياح السطحية شمالية غربية.

 وأصدرت الأرصاد بيانًا مفصلًا عن درجات الحرارة غدًا الجمعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جداول عن درجات الحرارة غدًا الجمعة في مدن ومحافظات مصر.

الأرصاد تعلن عن طقس الجمعة.. وتحذر: شديد الحرارة على هذه المناطق
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