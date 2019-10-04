لوحة فنية تباع مقابل مبلغ قياسي!





قالت دار سوذبي للمزادات إن لوحة ضخمة للرسام بانكسي تصور قردة تجلس مكان النواب في البرلمان البريطاني بيعت بأكثر من 12 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي في مزاد لعمل للفنان البريطاني مجهول الهوية.





لوحة ”البرلمان المتخلف“





وأضافت دار المزادات أن لوحة ”البرلمان المتخلف“ (ديفولفد برليامنت) التي يجلس فيها قردة الشمبانزي مكان السياسيين في مجلس العموم البريطاني دخلت المزاد وسعرها يقدر بما يتراوح بين 1.5 ومليوني جنيه استرليني.





عملية المزايدة





لكن خلال عملية المزايدة التي استمرت نحو 13 دقيقة تصاعد سعرها ليصل إلى 8.5 مليون جنيه استرليني وبإضافة الرسوم بلغ السعر النهائي 9879500 جنيه استرليني (12.2 مليون دولار).





سعر قياسي للوحة





وكتب بانكسي على حسابه على انستجرام قائلا ”سعر قياسي للوحة لبانكسي في مزاد الليلة. من العار أني لم أعد أمتلكها“ ورافق ذلك نشره لتعليق من الناقد الفني روبرت هيوز عن قيمة الأعمال الفنية.







