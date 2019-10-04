تركي آل الشيخ يهاجم المقاول الهارب.. ويتوعده باتخاذ إجراءات قانونية ضده
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:41 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
هاجم تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المقاول الهارب، قائلًا: "يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها.. هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن.
وأضاف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "وبصفتي مالك لنادي في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في إحدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك، قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا".
وتابع: "يارب اكسب القضية، مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي.. مع إنه مش أصلي.. شكله ماشربش من نيلها".
Advertisements
- شاهد.. تركي آل الشيخ يرتدي قميص ألميريا الإسباني
- تركي آل الشيخ: ألميريا لم يتفاوض مع أي لاعب مصري
- تركي آل الشيخ يعلن عن الموقع الرسمي لنادي ألميريا
- تركي آل الشيخ لمتابعيه: "اكسب مع ألميريا" (فيديو)
- تركي آل الشيخ يعلن عن تميمة ألميريا (صورة)
- تركي آل الشيخ ينشر فيديو لأهداف ومهارات نجم ألميريا الجديد
- تركى آل شيخ يعلن عن جائزة جديدة لمن يتوقع نتيجة مباراة "الميريا ومالاجا"
- تركى آل الشيخ يعلن عن الفائز بسيارة "BMW"
- "مٌقاول فاشل".. محمد علي يواصل سقطاته ويسب بلاد الحرمين
- طالبية كعابيش ألميريا.. اركب معانا ومش هتبطل ضحك (فيديو)